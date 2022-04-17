البابا يدعو إلى حرية الدخول إلى الأماكن المقدسة بالقدس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

دعا البابا فرنسيس، يوم الأحد، في مناسبة عيد الفصح، إلى ضمان الدخول “بحرية” إلى الأماكن المقدسة في القدس حيث خلفت صدامات عشرات الجرحى في الأيام الأخيرة في باحة المسجد الأقصى.

وقال البابا من الفاتيكان “أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنبا إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البابا قوله أمام حوالي 50 ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس “نطلب السلام من أجل القدس والسلام لمن يحبونها من مسيحيين ويهود ومسلمين”.

كما صلى البابا من أجل “السلام في الشرق الأوسط الذي مزقته سنوات من الانقسام والصراع”.

البابا وحرب أوكرانيا

حث البابا فرنسيس اليوم الأحد زعماء العالم على الاستماع لمناشدات الشعب من أجل السلام في أوكرانيا وانتقد روسيا ضمنيا لجر البلاد إلى صراع “قاس لا منطق فيه”.

وأدلى البابا (85 عاما) بتلك التصريحات في خطاب يلقيه سنويا “للمدينة وللعالم” أمام نحو 50 ألفا في ساحة القديس بطرس بعد قداس طويل. وتلك هي أول مرة يُسمح فيها للناس بالحضور منذ عيد القيامة في 2019 بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد-19.

وخصص البابا معظم الخطاب، الذي عادة ما يتطرق للصراعات في العالم، لأوكرانيا وشبّه صدمة نشوب حرب في أوروبا بصدمة الحواريين الذين يقول الإنجيل إنهم شهدوا قيامة المسيح.

وقال “عيوننا أيضا في ذهول في عيد قيامة الحرب هذا. نرى أكثر مما يجب من الدماء وأكثر مما يجب من العنف. قلوبنا أيضا مملوءة بالخوف والأسى مع اضطرار العديد من إخواننا وأخواتنا لحبس أنفسهم بعيدا ليكونوا آمنين من القصف”.

وقال إن أوكرانيا “منهكة للغاية من العنف والدمار الذي تسببت فيه الحرب القاسية التي لا منطق فيها والتي انجرت إليها”.