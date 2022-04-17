مقتل 2 وإصابة 4 في قصف بلدة بشرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك إن اثنين على الأقل قُتلا وأصيب أربعة آخرون اليوم الأحد في قصف استهدف بلدة زولوتي بشرق أوكرانيا.

وأضاف “في أحد المباني الشاهقة، دمر (القصف) طابقين… هناك قتيلان على الأقل وأربعة جرحى”.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا من تصفية المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول، وقال إن تصفيتهم ستنهي المفاوضات مع موسكو وقد تضع حدا لكل الحلول السلمية المقترحة لإنهاء الحرب.

ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ52، كشف الرئيس الأوكراني عن حجم الخسائر في صفوف قواته، حيث قال لشبكة “سي إن إن” CNN الأميركية إن ما بين 2500 و3 آلاف جندي أوكراني قتلوا وأصيب نحو 10 آلاف آخرين خلال الحرب الجارية.

نقلت شبكة إن بي سي NBC عن مسؤولين عسكريين أميركيين توقعهم أن تبدأ المرحلة التالية من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المسؤولون للشبكة إن الجيش الروسي قد يبدأ في نقل بعض قواته إلى أوكرانيا في أقرب وقت مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.