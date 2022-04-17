شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تطالب شركات البترول ببورسعيد ودمياط بكشف مساهمتها المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الجهات المعنية بارسال بيانات تفصيلية ووافية للجنة تتعلق بالمساهمات المجتمعية لشركات البترول في دمياط و بورسعيد.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك 30 مهندسا من أبناء بورسعيد في مشروع حقل ظهر بالمشروع، وأكد على أهمية توعية الشارع المصرى بما تقدمه الدولة للشعب، وأننا فى معركة للوعى كما قال الرئيس .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة بورسعيد بحضور المحافظ، حيث جاء هذا الرد تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن عدم قيام شركات الغاز والبترول والبتروكيماويات الواقعة غرب بورسعيد بالمساهمة المجتمعية المطلوبة، بالإضافة إلى إصرار هذه الشركات غير المبرر على عدم تعيين أبناء محافظة بورسعيد في الوظائف الشاغرة.

وقال المحافظ، إن العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على التوازن بين دور النواب والدولة، مستطردا: " قطاع البترول يستوعب عدد بعينه و ليس كل المواطنين".

ومن جانبه، قال النائب حسام عوض الله، إنه من المهم تشغيل عدد كبير من العمالة من أبناء محافظة بورسعيد بالنسب المقررة.