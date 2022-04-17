شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: مصر ركيزة الاستقرار بالشرق الأوسط والعالم العربى بشهادة الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عابد عضو مجلس النواب، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي.

خاصة تأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

واعتبر " عابد " ، تأكيد أعضاء الوفد الأمريكى على الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر وإشادتهم بالمستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين وأن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، مع تأكيدهم على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس السيسى في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى مكافحة الارهاب بجميع صوره وأشكاله.

وأكد علاء عابد أن العالم كله يقدر التجربة المصرية المتفردة وغير المسبوقة عالمياً فى مكافحة الارهاب وفى نفس الوقت النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى انجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد موجهاً التحية لصقور وابطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية على نجاحهم وتضحياتهم الكبيرة فى هزيمة وسحق الارهاب والارهابيين وتحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور "ريتشارد شيلبي"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر.