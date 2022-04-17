شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بإصدار لائحة تنفيذية لقانون الإعلان عن المنتجات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات، وذلك لضبط سوق الدواء فى مصر.

كما طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بضرورة مراجعة التطبيقات الإلكترونية الطبية .

وأكد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك إجراءات يتم اتخاذها للحد من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية.

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم تشغيل عدد من الصيادلة لمراقبة ومتابعة تلك المواقع ويقومون بالتعامل معهم لمعرفة حقيقتهم وضبطهم بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية .

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية فى وجود أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطي إلا بوصف طبيب .

فيما قال صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: لدينا باع طويل فى تنظيم البرامج الطبية وسوق الإعلانات الدوائية، وكلاهما مرتبط ببعضهما البعض .

وأضاف أن هناك قانون صدر بالفعل لتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية ورقمه 206 لسنة 2017، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بشأن تفعيله.

وأشار صالح الصالحي إلى أن هناك اتجاه لتعديل هذا القانون حاليا داخل مجلس الوزراء وقال إن معظم الإعلانات عن الأدوية المغشوشة تتم من خلال شاشات "بئر السلم "، وهى قنوات لا تحصل على تردد من النايل سات .