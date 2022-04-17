شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لتقدير القيمة الإيجارية لمنافع مصرف بحر البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بتشكيل لجنة من وزارة الرى والضرائب العقارية والتنمية المحلية، لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، السيد رحمو، أحمد البنا، عبدالله رماح، محمد طلبة، بشأن المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر محافظة الشرقية.

وقال النائب السيد رحموأحد مقدمى طلب الإحاطة الخاص بالمغالاة في تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر محافظة الشرقية:" المواطنون المقيمون على جانبي مصرف بحر البقر، يعانون من ارتفاع القيمة الايجارية للأراضى المقام عليها منازلهم منذ سنوات".