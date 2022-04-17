زلزال بقوّة خمس درجات يضرب جنوب اليونان

أثينا: ضرب زلزال بقوّة خمس درجات اليوم السبت جنوب اليونان، وفق ما أعلن مرصد أثينا للنشاط الزلزالي الذي حدّد مركزه قبالة سواحل جزيرة كيثيرا.

ووقع الزلزال الذي ضرب اليونان نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومترا من جنوب-جنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز وعلى عمق 67 كيلومترا.

ولم يعلن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا.

واليونان عرضة بشكل كبير للزلازل لوقوعها عند نقطة التقاء فوالق جيولوجية عدة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 وقع زلزال عنيف بقوة سبع درجات في بحر إيجه بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير بغرب تركيا.

وسجلت غالبية الخسائر والأضرار في تركيا حيث قضى 114 شخصا وجُرح أكثر من ألف آخرين، فيما قضى شابان في ساموس.

