"تضامن النواب" تناقش مد التقاعد لـ65 عاما.. والقصبى: التعديلات لا تتم بالإحاطة

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التضامن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب بشأن مد سن التقاعد لبعض الفئات إلى 65 عامًا.

واستعرض النائب محمود نجيب طلب الإحاطة، داعيا أن يكون هناك تعديل تشريعى لمد سن التقاعد لـ 65 عاما.

بدوره وجه النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، الشكر لمقدم طلب الاحاطة، مضيفا: أن تعديل اى مادة فى القانون لا يتم عن طريق طلب الإحاطة ولكن يتم عن طريق تعديل تشريعى وفق الإجراءات القانونية المحددة.

وأكد أن المادة 41 من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 سيكون سن التقاعد 65 عاما لكافة العاملين.