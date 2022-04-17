شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد الغفار: لا صحة لنقص الأدوية أو المستلزمات بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إن تحريك سعر الصرف أثر على سعر الدواء وتحريك أسعار كثير من أصناف الدواء أو نقصها، وإن هناك نقص فى 1200 نوع دواء ناقص منها أدوية شلل الرعاش.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة التي تقدمت به النائبة مها عبد الناصر بشأن نقص الأدوية بالمستشفيات والصيدليات.

فيما رد المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، وقال إنه بالفعل تحريك سعر الصرف أثر علي المادة الخام والأدوية المستوردة ولكن عددها قليل جدا، مشيرا إلى أن هناك حملات تفتيشية ورقابة علي سوق الدواء.

فيما قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن 85% من الأدوية مصنع بمصر و15% مستورد، وبلا شك سيكون هناك زيادة في بعضها كما أن المادة الخام مستوردة ولكن هناك بدائل للأدوية.

فيما نفي الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، والمتحدث باسم وزارة الصحة، أن يكون هناك أي نقص في الأدوية أو المستلزمات في المستشفيات الجامعية وهناك مخزون.

كما أكده الدكتور حازم الفيل، ممثل وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي نقص لا في أدوية ولا مستلزمات بمستشفيات وزارة الصحة.

وطالب الدكتور محمود أبو الخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، هيئة الدواء بضرورة حصر الأدوية التي تم تحريك أسعارها الفترة الأخيرة.