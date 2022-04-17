شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الآثار الإسلامية واليهودية: الطاحونة الهوائية بالبحيرة مسجلة فى الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو المجلس، الطاحونة الهوائية الأثرية الموجودة بحي كوم الطواحين بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، والتي تحولت لمقلب للقمامة بالرغم من الأهمية التاريخية والأثرية لها.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن الطاحونة الهوائية مسجلة في الآثار منذ 1951 وتخضع لقانون حماية الآثار، لافتا إلى أن لجنة الرسوم بمحافظة البحيرة استصدرت قرار في 2016 بهدمها لأنها تمثل خطر داهم، إلا أنه تم إلغاء قرار الإزالة.

ولفت إلى أن إحدى شركات البترول تعهدت بالترميم فى 2017، وتم توقيع بروتوكول في 2018 إلا أن الشركة لم تنفذ، مبررا سبب تأخير الترميم نتيجة عدم التزام الشركة من ناحية، وبسبب ما واجهته الدولة مؤخرا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأعلن ممثل وزارة الآثار، أنه تم إدراج مشروع إعادة ترميم الطاحونة الهوائية في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، قائلا: سيتم البدء في التنفيذ بمجرد وصول الاعتمادات المالية للسنة المالية الجديدة.