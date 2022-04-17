شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: نتصدى لفوضى التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية ومشروع قانون لضبط السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها للحد من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، لافتا إلى أنه تم تشغيل عدد من الصيادلة لمراقبة ومتابعة تلك المواقع، ويقومون بالتعامل معهم لمعرفة حقيقتهم وضبطهم بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية.

وأشار خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة طلب إحاطة بشأن التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، إلى أن المشكلة أنه يكون هناك أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطي إلا بوصف طبيب.

من جانبه قال المستشار محمد الدمرداش، الممثل القانوني لهيئة الدواء، إنه يتم إعداد قانون حاليا خاص بالصيدلة الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة العدل لمزيد من الضبط لسوق الدواء، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية لم تصدر له اللائحة التنفيذية حتي الآن .

ويتناول اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد العرجاوي، بشأن تطوير مصنع الادوية بدمنهور – محافظة البحيرة وهل يتبع هيئة الدواء المصرية أم وزارة الصحة والسكان، ومن النائب/ك إيهاب منصور، بشأن نقص الأدوية المضادة للفيروسات (ريمديسفير) وارتفاع أسعارها الذي تضاعف أكثر من خمسة اضعاف مما يشكل عبئاً كبيراً على المرضى ومحدودي الدخل، ومن النائب محمد فوزي الرفاعي، بشأن خطر بيع الدواء من خلال التطبيقات الإلكترونية.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أيمن محسب، بشأن ظاهرة الاستعمال السيئ للدعاية الطبية عبر وسائل الأعلام في تسويق أوهام وأدوية تضر بصحة المرضى، ومن النائبة مها عبدالناصر، بشأن نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات.