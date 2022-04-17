شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تنفى لـ"صحة النواب" تحريك أسعار 1200 صنف دواء مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت هيئة الدواء المصرية ما أثير خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، بشأن تحريك أسعار 1200 صنف دواء متداول بالأسواق المصرية فى الأيام الماضية .

وأكد المستشار محمد الدمرداش الممثل القانوني لهيئة الدواء المصرية، أن هذا الرقم غير دقيق، وما تم تحريكه هو عدد قليل من أصناف الأدوية، وذلك وفقا للتسعيرة المحددة من قبل الهيئة .

وعقب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا: حدث بالفعل تحريك فى بعض أسعار الأدوية وهو أمر طبيعي نظرا لتحريك أسعار معظم السلع نتيجة ارتفاع الدولار .

كان عدد من النواب وفى مقدمتهم النائب خليفة رضوان قد أثاروا أزمة ارتفاع أسعار العديد من الأدوية وتأثيره على المرضي .

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم بشأن التطبيقات الإلكترونية الطبية وجدواها.

ويتناول اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد العرجاوي، بشأن تطوير مصنع الادوية بدمنهور – محافظة البحيرة وهل يتبع هيئة الدواء المصرية أم وزارة الصحة والسكان، ومن النائب/ك إيهاب منصور، بشأن نقص الأدوية المضادة للفيروسات (ريمديسفير) وارتفاع أسعارها الذي تضاعف أكثر من خمسة اضعاف مما يشكل عبئاً كبيراً على المرضى ومحدودي الدخل، ومن النائب محمد فوزي الرفاعي، بشأن خطر بيع الدواء من خلال التطبيقات الإلكترونية.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أيمن محسب، بشأن ظاهرة الاستعمال السيئ للدعاية الطبية عبر وسائل الأعلام في تسويق أوهام وأدوية تضر بصحة المرضى، ومن النائبة مها عبدالناصر، بشأن نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات.