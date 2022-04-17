ممنوع بيع شقة الحاضنة.. "النقض" تتصدى لألاعيب الأزواج.. نقلًا عن برلمانى

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا جديدا له تحت عنوان "ممنوع بيع شقة الحاضنة..النقض تتصدى لألاعيب الأزواج بشأن بيع الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة.. وتؤكد: عقد البيع لا يسرى".

وتناول التقرير، تفاصيل إصدار الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماَ يهم آلاف الزوجات المتضررات بشأن بيع الزوج الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة، قالت فيه: "عقد البيع لا يسرى فى حقها لعدم إمكانية التسليم فى حالة وجود قرار تمكين وعلى المشترى الرجوع على البائع بالمسئولية العقدية".

لقراءة التقرير كاملا