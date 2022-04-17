شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب تقرر زيارة الدقهلية بالتنسيق مع الوزارة لإنهاء أزمة مكاتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن أزمة مكتب تصديقات مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

واستعرضت الخطاب الوارد من محافظ الدقهلية وذلك فيما يخص التنسيق لزيارة المحافظة للوقوف على المشاكل التي تواجه المكتب وإيجاد حلول لها، أوصت اللجنة زيارة محافظة الدقهلية للوقوف على المشاكل التي تواجه مكاتب التصديقات وإيجاد حلولا لها وإمكانية توفير أماكن جديدة لمكتب التصديقات لخدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

جدير بالذكر أن أول من فتح ملف "مكاتب التصديقات التابعة للخارجية المصرية" من جانب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جاء بعدما تقدم النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة يحمل عنوان "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية".