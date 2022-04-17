بريطانيا تؤكد أن روسيا حريصة على إجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأحد، إن روسيا حريصة على إجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي-الأطلسي وتأكيد هيمنتها الإقليمية، حتى مع تحول تركيز العمليات الروسية إلى شرق أوكرانيا.



وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أن القوات الروسية مستمرة في إعادة نشر المعدات القتالية وأجهزة الدعم من روسيا البيضاء باتجاه شرق أوكرانيا بما في ذلك المواقع القريبة من خاركيف وسيفيرودونيتسك.

وأضافت أن المدفعية الروسية تواصل قصف المواقع الأوكرانية في أنحاء شرق البلاد حيث تخطط روسيا لاستئناف هجماتها.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، الحكومة الأوكرانية بمنع قواتها المحاصرة في مصنع "آزوفستال"، آخر معقل لها في مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام، وفقاً لما نقله موقع قناة "آر تي عربية".

وكان الجيش الروسي أعطى مهلة لساعات للمقاتلين المتحصنين في آزوفستال لإلقاء أسلحتهم، وتعهد بالحفاظ على أرواح المستسلمين.

ووفقاً للمعلومات الروسية، فإن جميع المقاتلين الأوكرانيين المتبقين في المدينة يتحصنون حالياً في آزوفستال.