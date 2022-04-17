كييف تؤكد أن القوات الروسية مستمرة في الهجوم على ماريوبول جواً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني اليوم الأحد، إن القوات الروسية مستمرة في شن هجمات جوية على مدينة ماريوبول الأوكرانية.



وأضافت أن الهجمات وقعت في منطقة الميناء بالمدينة .

من ناحية أخرى، يشتبه في أن كتائب البحرية الروسية " تستعد لعملية يقوم بها المظليون" للهبوط في ماريوبول.

وقالت موسكو أمس السبت إن المدينة تخضع بالفعل للسيطرة الروسية، مضيفة أن جميع المقاتلين الأوكرانيين الـ2500 في ميناء بحر آزوف يتحصنون الآن داخل مصنع آزوفستال بالمدينة.

وطلب الجيش الروسي في وقت مبكر من اليوم المقاتلين المحاصرين تسليم أنفسهم. كما استمر قصف المناطق السكنية والحصار الجزئي لمدينة خاركيف اليوم الأحد.