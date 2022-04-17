موسكو تدمر مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف اليوم الأحد إن القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.



وقال كوناشينكوف "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل مصنع ذخيرة بالقرب من مدينة بروفاري في منطقة كييف".

وكان إيجور سابوجكو رئيس بلدية بروفاري قال في وقت سابق اليوم إن هجوماً صاروخياً وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وتسبب في تدمير البنية التحتية في المدينة.

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، الحكومة الأوكرانية بمنع قواتها المحاصرة في مصنع "آزوفستال"، آخر معقل لها في مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام، وفقاً لما نقله موقع قناة "آر تي عربية".

وكان الجيش الروسي أعطى مهلة لساعات للمقاتلين المتحصنين في آزوفستال لإلقاء أسلحتهم، وتعهد بالحفاظ على أرواح المستسلمين.

ووفقاً للمعلومات الروسية، فإن جميع المقاتلين الأوكرانيين المتبقين في المدينة يتحصنون حالياً في آزوفستال.