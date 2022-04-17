صحيفة كويتية تكشف عن توجُّه لفتح تأشيرات اللبنانيين قريباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه وزارة الداخلية الكويتية إلى إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية بعد توقف دام نحو 5 أشهر.



وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد إلى أن هذه الخطوة تأتي مع عودة مياه العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، بما فيها الكويت، إلى مجاريها.

ونقلت عن "مصادر أمنية" قولها إن عودة السفير الكويتي عبد العال القناعي، إلى لبنان لاستئناف نشاطه، وكذلك السفير السعودي، تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وأضافت المصادر أن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى، خصوصاً عقب المتغيرات الإيجابية الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة "الخليجية ــــــ اللبنانية".

ولفتت المصادر إلى أن عملية إعادة فتح جميع أنواع التأشيرات للبنانيين ستشمل في المرحلة الأولى فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل، وذلك بعد مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة قبل صدور أي نوع من أنواع التأشيرات، وهو الإجراء الذي كان متبعاً في السابق.