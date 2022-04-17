مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائبة رقية الهلالى لشبهة الكيدية

وعرض النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، قائلا: "إن اللجنة رفضت طلب رفع الحصانة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب"، مضيفا أن النائبة حضرت اجتماع اللجنة وقدمت حافظة مستندات تؤكد أنها سددت كامل المبلغ وذلك عن الشيك موضوع الجنحة، وذلك إبراء لذمتها عن قيمة الشيك وقدمت صور ضوئية من عقود تثبت المعاملات المالية منذ عام 2018".

وقالت النائبة رقية الهلالى، إنها ملتزمة بسداد الشيكات فى الوقت المحدد، مشيرة إلى أنها كنائبة تخاف على سمعتها، إلا أن الشاكية رفضت بدون إبداء أسباب وامتنعت عن الحضور وهو ما دفعنا إلى أن ندفع المبلغ فى المحكمة.