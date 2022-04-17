شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى لا ينطوى على ضرائب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى لا ينطوى على أية ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، مؤكدا أن وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد فإن الثمن الذى يؤدى مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب.
وشدد خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على أن تخوفات بعض النواب بشأن مادة 13 من مشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى والتى تنص على أنه لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها، من شبهه عدم دستوريتها مع المادة 38 من الدستور لا أساس لها، لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.