شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى لا ينطوى على ضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى لا ينطوى على أية ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، مؤكدا أن وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد فإن الثمن الذى يؤدى مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب.