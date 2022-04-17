شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية التجمع": حالة من الصمت العالمى مع القضية الفلسطينية والكيل بمكيالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى النائب عاطف المغاورى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بيانا عاجلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا:" إلى كل الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين الذين قتلوا بدم بارد، وأخص بالذكر ما حدث يوم الجمعة الماضية من اقتحام للمسجد الأقصى فهي جريمة مكتملة الأركان، وأن دلت فإنما تدل على الصمت العالمى والكيل بمكيالين وازدواجية فى المعايير والتعامل مع القضية الفلسطينية على وجه التحديد".

وأضاف المغاورى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة:" حكومات الاحتلال جميعها لا فرق بينها، جميعها سعى لطمس القضية الفلسطنية، وتغتال أبناء الشعب الفلسطينى بدم بارد، وتسعى هذه الحكومات الصهيونية جميعها للتهجير والفصل العنصري وتمارس الإضطهاد مع أبناء الشعب الفلسطيني بغرض شطب القضية الفلسطينية من قبل المستوطنين وقطعانهم برعاية أمريكية".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العالم يتعامل مع القضية الفلسطينية بمعايير مزدوجة وتكافئ المجرم على أفعاله، وما ينتظره الشعب الفلسطينى هو التعبير عن الغضب لأنه التعبير عن الغضب سمة إسلامية من يفتقدها يفتقد سمة إسلامية، وقال موجها حديثه للشعب الفلسطيني الشقيق:" أناشدكم وأشد أذركم".