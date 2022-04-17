شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يوجه تنبيها للنواب حول اقتراحات بتعديل قوانين.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، تنبيه لجميع نواب مجلس النواب حول فكرة تقديم تعديلات على مشروعات القانون، موجها رسالة لهم قائلا:"من يريد تقديم تعديلات على مشروع قانون يقدمها مكتوبه ولا يطرحها فى النقاش خلال الجلسة العامة".

وتابع "جبالي" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي:" توضيح أؤكد عليه من يريد تعديلا يتقدم به ولا يطرحه حتى يتم مناقشته".

وتطرق"جبالي" على ما أثير خلال مناقشة مشروع مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي بأنه يحتوي عورا دستوريا، قائلا :" بعض النواب أثار بأن مشروع القانون ينطوي على ضرائب وهذا مخالف دستوريا لكنه ينطوي على رسوم فى حدود القانون ومعروف بفقه المالية العام وهو الثمن، أي ثمن الخدمة"، مشددا على فكرة من يريد إجراء تعديلات بأي مشروع قانون يتقدم بهذه التعديلات وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب"

وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

ويأتى مشروع القانون في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني، حيث تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقاً لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة.