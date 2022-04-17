نواب يشيدون بإنشاء مركز لإدارة المجال الجوى: ينشط السياحة ويدعم دول الجوار

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إشادة كبيرة من قبل النواب، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، مؤكدين أن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي سيعمل على تنشيط السياحة الداخلية ويدعم دول الجوار.

وقال النائب علاء جعفر :" بالنسبة لمشروع القانون يأتي فى إطار استغلال الدولة لمواردها كما أنه يأتي ضمن رؤية إصلاحية لسنوات مضت"، مضيفا :"نحن بصدد هيئة تهدف إلي تسير الملاحة الجوية لا تمثل عبئا عن الموازنة العامة للدولة".

وقالت النائبة رحاب الغول:" أوافق على مشروع القانون وأتمنى من المسئولين فى الطيار المدنى يكون لدينا مطار فى قنا هي المحافظة الوحيدة التي ليس فيها مطار".

بينما أعلن النائب سيد قاسم موافقته على مشروع القانون، قائلا :" هذا القانون سيؤدي إلي مزيد من الحوكمة".

وقال النائب محمد هاشم :"اشكر من أعد هذا القانون ولكني أخشي من أخشاه أن تكون هيئة مثل الهيئات السابقة وهي هيئات لم تفعل شيء"، مضيفا :" أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

فيما قال النائب طلعت عبد القوي، إن مشروع القانون ينظم مسارات الطائرات ويعمل على تنشيط حركة السياحة ومن ضمن مزايا المركز تدريب العاملين كما أن سيعطي الدعم الفني لدول الجوار"، مضيفا:" أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

بدورها قالت النائبة أماني الشعولي:"هذا القانون هام نحن فى حاجة إلى حماية مجالنا الجوي وهذا أفضل وقت يتم إنشاء فيه المركز"، مضيفة:" يعظم العائد الاقتصادى أوافق على مشروع القانون وخاصة أنه لا يمثل أي عبء على خزانة الدولة".

فيما قالت النائب ميرف الكسان:" الحقيقة مشروع القانون هام جدا والدولة فى حاجة له لعمل توازن بين الأمن القومي وتعزيز الاقتصاد المصري"، مضيفة :" هذا القانون يدعم الاقتصاد الوطني، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

بدوره قال النائب خالد طايع :" أوافق من حيث المبدأ على تقرير لجنة السياحة لما فيه أهمية باهتمام الدولة بقطاع الطيران"، مضيفا:"هذا القانون سوف يساعد على تنشيط السياحة الداخلية".