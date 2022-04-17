شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لنائب عن التنسيقية حول القضية الفلسطينية: يدافعون عن مقدساتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل، تلاه بداية انقعاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالي، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي:" إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.

ووجه "درويش" تحية لأهل فلسطين قائلا:" تحية لأشقائنا للشعب الفلسطيني الذي يضرب أروع الأمثلة للدفاع عن القدس الشريف" مضيفا:" ما نراه من تنكيل وتدمير قد أخبرنا به الله سبحانه وتعالي".

وأضاف إن ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي للأشقاء العزل لا يجب أن يمر مرور الكرم، وأنه لم يعد أن نتحمل مثل هذه المشاهد والتجاوزات"، موجها رسالة إلى العدو الإسرائيلي قائلا :" وأذ كنت تعتقدون أن الأمر يتوقف عند الشجب والإدانة راجعوا أنفسكم فى هذا الأمر ففى هذه الأمة أناس يدافعون عن مقدساتهم".

ووجه "درويش" التحية إلي القيادة المصرية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، منتقدا موقف الجامعة العربية، قائلا:" لم يأن أن يكون للجامعة العربية موقفا قويا" داعيا الأخوة فى فلسطين للاتحاد.

كما وجه رسالة إلى قوات الاحتلال الاسرائيلية، قائلا :"أقول للأعداء هذه الأمة سيخرج من رحمها من يدفاع عن مقدساتنا".