شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها، وجاءت كما يلى :

1-مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث تم إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية.

2-مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3-مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، و الشئون الدستورية والتشريعية.

4-مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

5- مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة.

6-مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم تربية ورعاية الحيوان وتم إحالته اإلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس المجلس أيضا، إلى لجنة الشؤون التشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.