عمره 21 سنة.. هذا الفائز بلقب عميد كلاب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل الكلب توبي كيث موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بوصفه عميد كلاب العالم والأكبر سنا، إذ يبلغ عمره 21 سنة و66 يوما.

الكلب كيث ينتمي إلى فصيلة من الكلاب صغيرة الحجم تسمى شيواوا، ويقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتقول مالكته جيزيلا شور، إنها أخذته من أحد ملاجئ رعاية الحيوانات عندما كان عمره بضعة أشهر.

وفقا لوكالة "يو بي آي" للأنباء، تقول جيزيلا شور "حصلت على كيث وهو جرو تنازل عنه زوجان مسنان، لأنهما لم يعودا قادرين على الاعتناء به ورعايته".

وضمت جينيس الكلب كيث لموسوعتها باعتباره الأكبر سنا على قيد الحياة، رغم أن فصيلة "شيواوا" لا تتخطى عادة عمر الـ18 سنة، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وتعليقا على منحه اللقب، قالت شور: "لا يصدق كثيرون أن عمر كلبي يزيد عن 21 سنة، حيث يبدو بصحة جيدة مقارنة بعمره الحقيقي".

وقبل كيث، كان الكلب "بلوي" البالغ من العمر 29 سنة و5 شهور، الأكبر سنا في العالم، إلا أنه توفي في 14 نوفمبر 1939.​