ضبط مكملات غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين لقيامهما بإدارة مخزن بدون ترخيص وحيازة كميات من المكملات والمواد الغذائية مجهولة المصدر بالنزهة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام شخصين بإدارة مخزن كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بدون ترخيص وحيازتهما كميات كبيرة من المكملات والمواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات ومستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطهما وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من "المكملات والمواد الغذائية"، جميعهًا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.