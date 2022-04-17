واتساب يطلق ميزة جديدة تريحك من المزعجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد بدوي

أطلقت خدمة واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على التخلص من الأشخاص المزعجين، حيث تسمح الميزة للمستخدم باختيار مجموعة من الأشخاص الذين يرغب في حرمانهم من رؤية Last Seen آخر توقيت لظهورهم "أونلاين" على الخدمة.

أوضحت الخدمة أن المستخدم يمكنه الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيق ومن ثم يختر تبويب الخصوصية Privacy وبعد ذلك "آخر ظهور Last Seen"، وعند ذلك يختار "جميع جهات الاتصال عدا My Contacts except"، وبالضغط على هذا الزر يمكنه اختيار من يرغب في ألا يتتبعون تواجده داخل التطبيق.

بدأت الميزة الجديدة في الوصول إلى هواتف أندرويد بالفعل مع إصدار التطبيق رقم 2.22.9.13، ومن المرجح بدء اختبارها على هواتف آيفون قريبا.​