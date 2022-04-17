اخبار العالم

فيديو.. بدء موسم حصاد القمح في أسوان.. والأهالي: المحصول يبشر بالخير

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الأحد، عمليات حصاد محصول القمح داخل قرية الأشراف التابعة لمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو شمالي محافظة أسوان.

وقال المزارعون أنهم يبدأون عمليات الحصاد بعد صلاة الفجر، ويستمرون حتى الساعة 11 صباحا، ثم يتوقفون عن الحصاد نظرا لارتفاع درجات الحرارة والتي وصلت اليوم إلى 45 درجة.

وأعرب المزارعون عن سعادتهم لأن محصول هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن يحقق الفدان 16 أردب وهو معدل جيد بالنسبة لطبيعة الأرض الصحراوية.

وقدم المزارعون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بأحوالهم وتشجيعه لهم ورفعه لسعر توريد القمح للمطاحن هذا العام.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا