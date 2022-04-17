قتيلان و11 إصابة بإطلاق نار في مقاطعة بيتسبرج الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 5 دقائق

قالت إدارة السلامة العامة في مقاطعة بيتسبرج الأمريكية في سلسلة من التغريدات اليوم الأحد إن شخصين قتلا وأصيب ما يصل إلى 11 آخرين في إطلاق نار خلال حفل في حي إيست أليني.

وذكرت السلطات أن ما يصل إلى عشرة مصابين بأعيرة نارية يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة قبل أن تحدث الأرقام بوصول مصاب آخر لمستشفى محلي لكن حالة المصابين لم تعرف بعد.

وكشف تحقيق أجرته السلطات عن إطلاق ما يصل إلى 50 طلقة داخل عقار مستأجر حيث تجمع ما يقرب من 200 شخص لحضور حفل كبير.

وقالت السلطات إن إطلاق النار دفع بعض الضيوف للقفز من النوافذ مما تسبب في إصابات مثل الكسور والتمزقات، مضيفة أن عدة طلقات أخرى أطلقت خارج المنزل.

ولم تفصح السلطات عن أي تفاصيل بشأن المشتبه بهم في الحادث.

حادث بمدينة كولومبيا

ويأتي حادثة إطلاق النار في مقاطعة بيتسبرج، بعد إصابة 12 شخصاً منهم عشرة بأعيرة نارية خلال إطلاق نار “السبت” في مجمع تجاري بمدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا وإنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص.

وقال قائد شرطة كولومبيا وليام هولبروك إنه من غير المعتقد إن يكون إطلاق النار الذي وقع في مركز كولومبيانا التجاري عملا عشوائيا من أعمال العنف ولكنه نجم عن “نوع من الصراع” بين مجموعة من الأفراد المسلحين الذين يعرفون بعضهم البعض.

ولم تتوافر تفاصيل تذكر بشأن هذا الحادث ولكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بوجود مكثف للشرطة وأفراد الطوارئ في المركز التجاري الواقع على بعد حوالي عشرة أميال شمالي وسط مدينة كولومبيا عاصمة الولاية.

ولم يسفر الحادث الذي وقع في نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي عن مقتل أحد. ولكن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص وتم نقل ثمانية منهم الى مستشفيات المنطقة. وقال هولبروك في إفادة صحفية بعد ساعات إن اثنين من بين هؤلاء في حالة حرجة ولكنها مستقرة وستة في حالة مستقرة.