أوكرانيا طلبت 50 مليار دولار من مجموعة السبع لتغطية عجز الميزانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 10 دقائق

قال أوليه أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن بلاده طلبت دعما ماليا بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى كما تبحث أيضا إصدار سندات بعائد صفر بالمئة للمساعدة على تغطية عجز في الميزانية مرتبط بالحرب على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف أوستينكو للتلفزيون الأوكراني إن تلك الخيارات محل نقاش جدي.

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا من تصفية المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول، وقال إن تصفيتهم ستنهي المفاوضات مع موسكو وقد تضع حدا لكل الحلول السلمية المقترحة لإنهاء الحرب.

ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ52، كشف الرئيس الأوكراني عن حجم الخسائر في صفوف قواته، حيث قال لشبكة “سي إن إن” CNN الأميركية إن ما بين 2500 و3 آلاف جندي أوكراني قتلوا وأصيب نحو 10 آلاف آخرين خلال الحرب الجارية.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن رئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي بحث هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية التقييمات بشأن “الغزو الروسي”.

من جانبها، نقلت شبكة إن بي سي NBC عن مسؤولين عسكريين أميركيين توقعهم أن تبدأ المرحلة التالية من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المسؤولون للشبكة إن الجيش الروسي قد يبدأ في نقل بعض قواته إلى أوكرانيا في أقرب وقت مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.