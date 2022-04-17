الانتخابات الرئاسية الفلبينية.. هذا ما أعلنه أربعة مرشحين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وضع أربعة مرشحين للرئاسة في الفلبين، من بينهم نجم الملاكمة المعتزل ماني باكياو، حدا للتكهنات التي أفادت بانسحابهم من السباق وقالوا إنهم سيبقون بدائل متاحة للمرشح الأوفر حظا فرديناند ماركوس الابن.

وتعهد المرشحون، وهم رئيس بلدية مانيلا فرانسيسكو دوماجوسو وعضو مجلس الشيوخ بانفيلو لاكسون ووزير الدفاع السابق نوربرتو جونزاليس، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد بالكفاح معا أمام “أي محاولة لتقويض الإرادة الحقيقية للشعب من خلال المناورات المسبقة أو أي وسيلة للحد من خيارات الناخبين”.

وأضافوا في بيان مشترك “سيواصل كل منا حملته الانتخابية ويجتهد ليكون أهلا للاختيار الذي سيكون متاحا لشعبنا”.

وكان من المتوقع في البداية مشاركة باكياو في المؤتمر الصحفي ذاته لكنه لم يحضر. وقال المتحدث باسم باكياو إنه “لن ينسحب أبدا رغم الدعاية السوداء التي يطلقها مرشحون آخرون”.

ويتذيل المرشحون الأربعة استطلاعات الرأي قبل التصويت الذي يجرى في التاسع من مايو أيار بينما يتصدر ماركوس، ابن دكتاتور البلاد الراحل، السباق بصورة واضحة تليه نائبة الرئيس ليني روبريدو في المركز الثاني بفارق كبير.

ومن المُقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الفلبينية 2022 يوم الاثنين 9 مايو من نفس السنة 2022، كجُزء من الانتخابات العامة لتلك السنة. هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية هي الدورة رقم 17 في تاريخ الفلبين.

ولا يُمكن للرئيس الحالي رودريغو دوتيرتي الترشح مُجددا لمنصب الرئيس في هذه الانتخابات، وذلك طبقا لدستور سنة 1987.