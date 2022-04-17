لا إجلاء للمدنيين من أوكرانيا.. وروسيا تقصف مصنعا للذخيرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، عبر “تليغرام”: “هذا الصباح، فشلنا في التفاوض مع المحتلين على وقف إطلاق النار على ممرات الإخلاء. لهذا السبب، للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم”.

وأضافت: “نحن لا ندخر جهداً لإستئناف عمليات الاجلاء في أسرع وقت ممكن”.

كما طالبت فيريشوك بفتح ممر لاجلاء الجنود الجرحى من مدينة ماريوبول التي دمّرها القتال.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر، أمس السبت، من أنّ “تصفية” آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية “سينهي المفاوضات” مع موسكو.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنّها قصفت مصنعاً عسكريّاً خارج كييف فيما تُكثّف موسكو هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وأفادت الوزارة في بيان عبر “تليغرام”: “خلال الليل، دمرت صواريخ جو عالية الدقة مصنعاً للذخيرة قرب بلدة بروفاري في منطقة كييف”.

وكان إيجور سابوجكو رئيس بلدية بروفاري قال في وقت سابق اليوم إن هجوما صاروخيا وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وتسبب في تدمير البنية التحتية في المدينة.