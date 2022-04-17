السلطات الأوكرانية: فشلنا في الاتفاق مع الروس ولن نفتح ممرات إنسانية اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.



وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك على تلغرام "هذا الصباح، فشلنا في التفاوض مع الروس على وقف إطلاق النار على ممرات الإخلاء. لهذا السبب، للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم".

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لصحيفة ألمانية إن العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك ولا سيما سبيربنك وكذلك النفط.

وأضافت ردا على سؤال من صحيفة بلد ام سونتاج خلال مقابلة نشرت اليوم الأحد بشأن تحديد النقاط الرئيسية للجولة السادسة المزمعة من العقوبات، "نحن نتطلع بشكل أكبر إلى القطاع المصرفي ولاسيما سبيربنك الذي يمثل 37 في المئة من القطاع المصرفي الروسي. وبالطبع هناك قضايا تتعلق بالطاقة".

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على أكبر بنك روسي لأنه إلى جانب جازبروم بنك يعد أحد القنوات الرئيسية لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي على الرغم من الصراع في أوكرانيا.

وقالت أيضا إن الاتحاد الأوروبي يعمل على "آليات ذكية" حتى يمكن إدراج النفط في العقوبات المقبلة.