شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية لعام 22/23 إلى "خطة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، نحو 61 مشروع قانون بشأن ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية لعام 2022/2023 ومشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022م 2023 ، إلى لجنة الخطة لدراستها وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وجاءت مشروعات القوانين كما يلى:

1-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023

2-مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023

3-مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط موازنات الهيئات العـامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023وعددها 59 مشروعاً

4-مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023