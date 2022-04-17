شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية بمجلس النواب لدراستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، 4 تقارير للجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية عدم وجود أى مخالفة فى تلك الاتفاقيات للقانون والدستور.

وجا ءت الاتفاقيات كالتالى :

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية الموقعة في القاهرة بتاريخ 10/11/2021 و 14/12/2021، حيث تم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة

2-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به حيث تم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية

3-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021 حيث تم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتبى لجنتى الاقتصادية والإدارة المحلية

4-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 طريقة إقرار الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021، حيث تم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتبى لجنة العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية