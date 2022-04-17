شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1210 حالات إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 1210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم انتقالها محليا، لتتجاوز حالات الإصابة اليومية الألف حالة لليوم الثالث على التوالي. ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" عن المركز قوله إنه من بين حالات الإصابة المحلية الـ1210، التي تم تسجيلها اليوم سجلت مدينة "تايبيه الجديدة" أعلى رقم(410) تليها تايبيه (201). وتابع المركز أن تايوان سجلت أيضا 93 حالة إصابة قادمة من الخارج، 82 منها لمسافرين أثبت الاختبارات إصابتهم لدى وصولهم إلى البلاد. حتى الآن أكدت تايوان 34 ألفا و507 حالات إصابة، منذ بدء الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 24 ألفا و758 حالة إصابة محلية. ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب الفيروس، مازال عدد حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس في البلاد 854 حالة، حسب بيانات المركز.