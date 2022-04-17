شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تدمير مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد إن القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال كوناشينكوف "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل مصنع ذخيرة بالقرب من مدينة بروفاري في منطقة كييف".

وكان إيجور سابوجكو رئيس بلدية بروفاري قال في وقت سابق اليوم إن هجوما صاروخيا وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وتسبب في تدمير البنية التحتية في المدينة.