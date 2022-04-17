أستراليا تؤكد أنها سنواصل التعاون الأمني مع جزر سولومون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم الأحد، إن أستراليا ستواصل التعاون مع جزر سولومون بشأن المسائل الأمنية حتى إذا وقعت تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادي على اتفاقية أمنية مقترحة مع الصين تعارضها أستراليا.



وتشعر كانبيرا بقلق من أن هذا الاتفاق الأمني يمكن أن يؤدي إلى وجود عسكري صيني على بعد أقل من ألفي كيلومتر من أستراليا. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.

والتقى وزير أسترالي الأسبوع الماضي مع رئيس وزراء جزر سولومون ماناسيه سوجافاري في هونيارا وطلب منه عدم التوقيع على الاتفاقية المقترحة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أستراليا ستواصل التعاون الأمني مع جزر سولومون إذا تم المضي قدما في الاتفاق قالت باين لمحطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "نعم هذه وجهة نظري بالتأكيد ووجهة نظر شركاء المحيط الهادي". وأضافت "لكن هناك مخاوف أيضا من انعدام الشفافية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية".

ووصفت التأكيدات التي قدمها سوجافاري في الآونة الأخيرة بعدم إنشاء قاعدة عسكرية صينية في جزر سولومون إذا تم إبرام الاتفاق مع الصين بأنها "مهمة للغاية".