شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تؤكد أن روسيا تواصل استقدام معدات من بيلاروسيا لنشرها في شرق أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل استقدام معدات قتالية من بيلاروسيا لإعادة نشرها شرقي أوكرانيا.



ولفت التقييم إلى أن المدفعية الروسية تواصل قصف المواقع الأوكرانية في أنحاء شرق البلاد، حيث تخطط روسيا لمواصلة هجومها.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن التركيز العملياتي الروسي تحول إلى شرق أوكرانيا، فإن الهدف الجوهري لروسيا لا يزال كما هو، فهي ملتزمة بإجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي-الأطلسي، وبتأكيد هيمنتها الإقليمية.