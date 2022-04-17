صور.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت حملة من مديرية التموين، ومباحث التموين بأسوان، من ضبط كمية من الدقيق المدعم المخصص للمخابز، قبل بيعها في السوق السوداء.

كانت معلومات وردت للمحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين بأسوان، بقيام أحد الأشخاص بمنطقة خور عواضة، بتجميع كميات من الدقيق المدعم، وإعادة طحنها بطاحونة خاصة غير مرخصة بقصد القيام ببيعها في السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وبعد التأكد من صحة المعلومات جرى تنفيذ حملة من مباحث التموين، بمشاركة كل من المقدم محمد عبد العزيز رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد ذكى مأمور قسم ثان أسوان، بجانب حمدى حسن مدير إدارة تموين أسوان.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 أطنان و300 كجم من الدقيق البلدى المدعم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.