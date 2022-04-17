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طقس 72 ساعة.. رياح جافة وتحذير والحرارة 40 على القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل على كافة أنحاء الجمهورية.

واستعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل الطقس على النحو التالي:

طقس الأحد

يوجد ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة بسبب هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وعليه تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وتقترب درجات الحرارة من حاجز الـ 40 درجة على معظم الأنحاء وتعتبر هذه المرة الأولى المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 40 درجة، ونصحت الهيئة بتوخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

طقس الاثنين

تدخل رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 33 درجة كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى وتعود الأجواء الباردة ليلا وفي الصباح الباكر.

وتنخفض الرؤية الأفقية على شمال وجنوب الصعيد بسبب الرمال المثارة.

طقس الثلاثاء

يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار وباردة ليلا وفي الصباح الباكر.​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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