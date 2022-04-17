القوى العاملة: تعيين 849 شابا منهم 18 "قادرون باختلاف" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 849 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 18 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل وبلغوا 2677 شابا منهم 32 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 882 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأعلن ذلك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بعد أن تلقى تقريرا من حازم علي حسن، مدير المديرية، عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا، بواقع 83 ألف جنيه لـ 33 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلا عن تسجيل 205 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما فتشت المديرية -دوري وحملات- في مجال السلامة والصحة المهنية على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1448 منشأة يعمل بها 2389 عاملا، وأسفر عن تحرير 92 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى وعقد 14 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمالة النساء والأطفال.

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 26 شكوى عمالية تم إحالة 25 منها إلى القضاء، وتبقت شكوى تحت البحث والدراسة، كما تم التفتيش على 53 منشأة يعمل بها 54 طفلا، والانتهاء من دورات تدريبية على مهن التبريد والتكييف، وصيانة الدش، ولف المواتير، والأثاث المعدني، والكهرباء والمشغولات اليدوية بمراكز التدريب المهني.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1635 منشأة يعمل بها 10340 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.​