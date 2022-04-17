الحماية المدنية تُنقذ سوق "البالة" في بورسعيد من حريق مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكن رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، من السيطرة على حريق في إحدى مخازن سوق الملابس المستعملة "البالة" بنطاق حي العرب.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في مخزن للملابس المستعملة "البالة"، فأصدر تعليماته بتوجه قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالإدارة.

وتمكنت قوات قسم الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المحال التجارية المجاورة وسوق البالة كاملاً والذي تتلاصق محلاته ببعضها البعض، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث والتعرف على سبب اندلاع الحريق.