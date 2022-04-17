معلومات الوزراء: قناة السويس تتحول لقناة خضراء لمكافحة تلوث المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك يرصد الجهود الأخيرة لهيئة قناة السويس نحو التحول لقناة خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية ومكافحة تلوث المناخ.

وبحسب الإنفوجرافيك فإن ذلك يأتي من خلال تشغيل محطات الإرشاد الـ 16 بالطاقة المتجددة وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي وتشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.​