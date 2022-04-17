بيانات تكشف.. النشاط الاقتصادي الصيني مهددٌ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

مع استمرا تفشي فيروس كورونا، ومع ما كبّده هذا الفيروس من خسائر في إقتصاد معظم الدول، لا يزال الإقتصاد العالمي مهدد رغم تراجع الإصابات في معظم الدول.

تشير توقعات إلى تسجيل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس (آذار) مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في بداية العام.

وأظهر استطلاع أن من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت أربعة في المئة بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.

ولكن الاستطلاع أظهر أن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6 في المئة في الربع الأول من 1.6 في المئة في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.

ويقول المحللون إن من المرجح أن تظهر بيانات منفصلة عن نشاط مارس آذار ولا سيما مبيعات التجزئة تباطؤا أكثر حدة بعد تضرره بشدة جراء جهود الصين الصارمة لاحتواء أكبر تفش لفيروس كورونا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.

ويقول المحللون إن من المرجح أن تكون بيانات أبريل نيسان أسوأ مع استمرار الإغلاق في شنغهاي وأماكن أخرى. ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة أرقام الربع الأول وشهر مارس آذار يوم الإثنين الساعة 0200 بتوقيت جرينتش مع تصاعد تكهنات المستثمرين بشأن ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.