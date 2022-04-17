بعد الإنذار الروسي.. ما جديد الأحداث في ماريوبول؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

طلبت روسيا من القوات الأوكرانية التي تقاتل في ماريوبول إلقاء السلاح صباح اليوم الأحد، لكن لم ترد تقارير بعد عن أي نشاط بعد ثلاث ساعات من سريان الإنذار النهائي الساعة 0300 بتوقيت جرينتش في الميناء الاستراتيجي بجنوب شرق البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم وذكر تقرير صباحي من الجيش الأوكراني أن الضربات الجوية الروسية على ماريوبول استمرت بينما كانت هناك “عمليات هجومية بالقرب من الميناء”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا وقع في العاصمة كييف لكن ميكولا بوفوروزنيك نائب رئيس بلدية المدينة قال إنه لم تكن هناك انفجارات وأن أنظمة الدفاع الجوي حالت دون وقوع هجمات روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها طهرت المنطقة الحضرية في ماريوبول وبقيت وحدة صغيرة فقط من المقاتلين الأوكرانيين في مصانع الصلب العملاقة أمس السبت.

ولم يتسن التحقق من مصادرة مستقلة من سيطرة موسكو على ماريوبول، التي شهدت أعنف قتال وأسوأ كارثة إنسانية في الحرب، وستكون أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير شباط.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “مع الأخذ في الاعتبار الوضع الكارثي في مصنع آزوفستال للمعادن، فضلا عن الاسترشاد بمبادئ إنسانية بحتة، تعرض القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب وقف أي أعمال قتالية وإلقاء السلاح بدءا من الساعة 6 صباحا (بتوقيت موسكو) في 17 أبريل 2022”.

وذكرت أن “كل من يلقي سلاحه سينجو بحياته” مضيفة أن المدافعين يمكن أن يغادروا المصنع بحلول الساعة العاشرة صباحا بدون أسلحة أو ذخيرة.

ولم يرد أي تعليق بعد من كييف.

ويقع مصنع آزوفستال، الذي يوصف بأنه حصن في المدينة، في منطقة صناعية تطل على بحر آزوف مساحتها أكثر من 11 كيلومترا مربعا، وتضم عددا كبيرا من المباني وأفران صهر المعادن وخطوط السكك الحديدية. ومن بين المدافعين عن المدينة مشاة البحرية الأوكرانية وألوية آلية ولواء من الحرس الوطني وفوج آزوف وهو ميليشيا شكلها القوميون اليمينيون المتطرفون وتم دمجها لاحقا في الحرس الوطني. ولم يعرف بعد عدد الموجودين في مصانع الصلب.

وقال الجيش الأوكراني إن الطائرات الحربية الروسية التي أقلعت من روسيا البيضاء أطلقت صواريخ على منطقة لفيف بالقرب من الحدود البولندية وإن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أربعة صواريخ كروز.

ولفيف الواقعة في غرب البلاد بمثابة ملاذ للاجئين ووكالات الإغاثة الدولية.