احتجاجات في “مالمو” السويدية بعد محاولة لحرق القرآن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:16 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور لمواجهات واشتباكات لمتظاهرين مسلمين غاضبين في مدينة “مالمو” بمنظقة روزنغورد، إثر قيام متطرف بحرق القرآن الكريم.

وتشهد المدينة اشتباكات وإضرام للنيران في حاويات القمامة وإطارات السيارات وفي حافلة نقل ركاب كما تم قطع الطرقات ووضع الحواجز في بعض المناطق وسط تواجد كثيف للشرطة السويدية.

واندلعت الاضطرابات الجديدة في منطقة “روزنغورد” في مدينة مالمو بعد ساعات فقط من التجمع الذي أقامه المتطرف اليميني راسموس بالودان.

وفي مبادرة اعتبرتها الجالية المسلمة “عمل نبيل”، قام كاهن سويدي بقرع اجراس الكنيسة في غير وقتها للتشويش على المتطرف الذي أراد حرق القرآن، وبدأت الشرطة السويدية بالتحقيق معه فيما شكرت الجالية الكاهن على قيامه بهذا العمل الذي يمنع الفتنة.

وراسموس بالودان (مواليد 2 كانون الثاني/يناير 1982) هو سياسي دنماركي متطرف وزعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الذي أسَّسهُ عام 2017.

وتتخوف بعض وسائل الإعلام السويدية من أن يتسبب المتطرف الدنماركي الذي حصل على الجنسية السويدية قبل عامين، في تصاعد أكبر للمظاهرات، خاصة أن المتطرف يحاول استفزاز المسلمين في الشهر المقدس لديهم “شهر رمضان”.

في السياق، قال رئيس الشرطة الوطنية في السويد “أندش ثورنبيري” في بيان” إن ما تشهده بعض مدن السويد من أعمال عنف مختلف عن كل ما حصل في السابق”.

وأشار إلى أن أعمال العنف في مدن لينشوبينغ ونورشوبينغ وأوريبرو وستوكهولم ردا على تجمعات لحزب “سترام كورش” الدنماركي اليميني المتطرف ورئيسة “راسموس بالودان” المعروف بعدائه للإسلام.

وأوضح ثورنبيري: “شهدنا أعمال شغب عنيفة من قبل، لكن هذا شيء آخر، إنه عنف خطير يستهدف الأرواح والممتلكات، خصوصا أفراد الشرطة”، مشددا بالقول: “لن يفلت أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم من العقاب”.

كما توعد رئيس الشرطة باتخاذ تدابير مضادة قوية لوضع حد لما أسماه “أعمال الشغب”.

ولم ينقل عن ثورنبيري شيئا عن انتقاد استراتيجية الشرطة في الأيام الأخيرة وسماحها بتجمع بالودان وأنصاره بشكل استفز عددا كبيرا من الناس ولعدة أيام متواصلة.

ومنذ سنوات تسبب بالودان في اغضاب عشرات الآلاف من الجالية المسلمة في السويد والدنمارك، وتسببت استفزازات بخسائر كبيرة للممتلكات العامة بسبب تجاوزات قام بها العديد من المتظاهرين الغاضبين، فضلا عن إصابات في صفوف الشرطة والمحتجين.

وسبق للشرطة السويدية أن منعت المتطرف “بالودان” العام الماضي، من إقامة تجمع لإنصاره لحرق نسخة من القرآن.