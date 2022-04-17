رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف عن عقوبات مقبلة على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لصحيفة ألمانية إن العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك ولا سيما سبيربنك وكذلك النفط.

وأضافت ردا على سؤال من صحيفة بلد ام سونتاج خلال مقابلة نشرت بشأن تحديد النقاط الرئيسية للجولة السادسة المزمعة من العقوبات “نحن نتطلع بشكل أكبر إلى القطاع المصرفي ولاسيما سبيربنك الذي يمثل 37 في المئة من القطاع المصرفي الروسي. وبالطبع هناك قضايا تتعلق بالطاقة”.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على أكبر بنك روسي لأنه إلى جانب جازبروم بنك يعد أحد القنوات الرئيسية لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي على الرغم من الصراع في أوكرانيا.

وقالت أيضا إن الاتحاد الأوروبي يعمل على “آليات ذكية” حتى يمكن إدراج النفط في العقوبات المقبلة.

وفي وقت سابق، اعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم على خلفية حربها في أوكرانيا، وإن كانت بعض الدول لا تزال تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك.

وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في مزيد من العقوبات ضد روسيا، في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بجرائم حرب إثر العثور على عشرات الجثث في مناطق كانت قواتها تسيطر عليها قرب كييف.