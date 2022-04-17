شكرا لقرائتكم خبر عن 504 مليون إصابة بكورونا و11 مليار لقاح عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 1ر504 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 16ر11 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 504 ملايين و 155 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 197 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 167 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.